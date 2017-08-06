عزت يشيد بجهود الأمير فهد بن سلطان - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت أن بطولة تبوك الدولية وجدت لتبقى، وأن الملامح الأولية للنسختين الأولى والثانية تنبئ بمشروع رياضي تنافسي أخوي سيكون له أثره الكبير على كرة القدم السعودية.

وأشاد سعادة رئيس مجلس الإدارة بالجهود التي يقدمها صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز – أمير منطقة تبوك – من دعم للرياضة بشكل عام، ولكرة القدم بشكل خاص من خلال إقامة هذه البطولة، كونه قيادي رياضي مخضرم، وصاحب بصمة مميزة في تاريخ كرة القدم السعودية، مشيدًا بالمستوى التنظيمي الرفيع للبطولة والذي انعكس على الآداء الفني للبطولة.

وقدم عادل عزت الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان على حفاوة الاستقبال التي حظي بها خلال لقائه بسموه بمكتبه صباح اليوم الأحد، معربًا عن سعادته بالاستماع لنصائح هرم رياضي كبير، شهدت معه كرة القدم السعودية تطورًا لافتًا على كافة المستويات.

وأشار رئيس الاتحاد السعودي عادل عزت إلى ثقه سموه الكبيرة بقدرة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم على تجاوز المباراتين المتبقية له في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018م، من خلال استشعار لاعبي المنتخب للمسؤولية الملقاة على عاتقهم بإعادة البسمة لجماهير الكرة السعودية والتأهل لكأس العالم، بعد غياب دام لأكثر من 12 عامًا.

ولفت رئيس مجلس الإدارة إلى حديث سمو الأمير وتذكيره بالماضي القريب للكرة السعودية، الذي فرض من خلاله منتخبنا الوطني نفسه منافسًا قويًا أمام أقوى المنتخبات، في مختلف البطولات.