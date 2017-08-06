غرفة الشرقية تستعد لإطلاق معرض وظائف 2017 - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

تستعد غرفة الشرقية لإطلاق على معرض وظائف 2017، والذي يقام على مدار أربعة أيّام (23 ــ 26 أكتوبر 2017) على أرض معارض الظهران إكسبو، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.

ولفت عبد الرحمن العطيشان، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، إلى تفاعل عدد كبيير من الشركات والجهات المعنية بشئون التوطين والتدريب والسعودة للمشاركة في المعرض الذي يدخل عامه الرابع.

وأوضح العطيشان أن المعرض في نسخته الماضية قد شهد مشاركة 110 مؤسسات وشركات، وتم عرض أكثر من 5 آلاف وظيفة، وتجاوز عدد زوار المعرض أكثر من عشرين ألف زائر من طلاب العمل والمهتمين بالتدريب وتوطين الوظائف، متوقعا أن تشهد نسخة هذا المعرض تجاوز هذا المستوى من الإنجاز والنجاح الذي تحقق في العام الماضي.