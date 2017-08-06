غدًا.. وزير الخارجية الروسي يلتقي نظيره الياباني في الفلبين - صحيفة صدى الالكترونية

مانيلا(صدى):

يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، غدًا الإثنين، نظيره الياباني تارو كونو، وذلك على هامش فعاليات منتدى آسيان المنعقد في العاصمة الفلبينية مانيلا.

ومن المقرر أن يبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية وإمكانيات تسوية مشكلة الجزر العالقة بينهما ومناقشة القضايا الدولية.

كان لافروف قد وصل إلى الفلبين للمشاركة في فعاليات منتدى الآسيان، بما فيها الاجتماع الوزاري بين دول الآسيان وروسيا، وقمة شرق آسيا لوزراء الخارجية، والاجتماع الإقليمي للآسيان حول الأمن.