الليلة الجيزانية تحيي مهرجان خميس مشيط بجمال تفاصيلها - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

وسط حضور جماهيري غفير، وفي حضور نخبه من إعلاميي منطقة عسير وهم المخرج فيصل شعيب، المخرج علي عسيري، الكاتب محمد فهاد، الكاتب عبدالله الوليدي، الاعلامي مسعود معيض، الاعلامي محمد الحقوي، الذي ازدان بهم مهرجان خميس مشيط للتسوق والترفيه.

حيث قدمت الفرقة الجيزانية العديد من العروض الشعبية التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

وتخلل العرض بوفيه مفتوح قُدمت فيه العديد من الوجبات الشعبية الخاصة بمنطقة جيزان، ثم استكملت عروض الفرقه الجيزانية.

وشاركت فراشات السعادة وهي من ضمن مجموعة نجوم السعادة الترفيهية في تقديم زفة العروس الجيزانيه وبعض العروض مع الفرقة الجيزانيه .

كما تم السحب على طقمي ذهب مقدمه من مجموعة نجوم السعادة الترفيهية بقيادة الكابتن احمد سلامي.

الجدير بالذكر ان مهرجان خميس مشيط من ضمن المهرجانات التي ترعاها مؤسسة الأمير ” عبدالله بن بن ناصر ” ، والتي تحظى بمتابعته المستمرة.