نشطاء مواقع التواصل بالجوف يطالبون بنقل مختبر الأغذية قرب سوق الخضراوات - صحيفة صدى الالكترونية

فواز الرويلي(صدى):

طالب عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى بمنطقة الجوف؛ بتفعيل دور مختبر فحص الأغذية، ونقله ليكون على مقربة من سوق الخضراوات والفاكهة، بدلاً من موقعه الحالي بعيدًا عن السوق، ومراقبة تداول المنتجات الزراعية في السوق.

وقال النشطاء إن مطلبهم يأتي نتيجة انتشار مرض السرطان في منطقة الجوف، مؤكدين العديد من الأبحاث الطبية كانت قد أكدت أن استخدام المبيدات الحشرية في الزراعة قد يسبب السرطان.

وناشد النشطاء سمو الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة الجوف، بالتدخل في هذا الأمر، وتوجيه الجهات المعنية لتطبيق الفحص المخبري عن قرب.

ودشن أبناء الجوف ” هاشتاج ” بمواقع التواصل الاجتماعي، لنقل المختبر تحت عنوان ” #خضارالجوفتحتاجمختبرفحص_اغذيه ” ؛ مطالبين الجميع بالمشاركة، ومن المقرر إطلاقه مساء يوم الأحد في تمام الساعة الحادية عشر.

من جانبه؛ أشار مدير تعليم الجوف، الأستاذ ماضي بن ملهي الرويلي، إلى أنه سبق وأن تقدم بطلب مماثل للمجلس البلدي بالأمانة، ولم يتلقَ أي رد أو توضيح سبب عدم الموافقة عليه، مؤكّدًأ أن مطالبته جاءت بعد انتشار وتفشي مرض السرطان، وأن المبيدات الحشرية تشكل خطرًا على صحة الإنسان، فهناك العديد من الأضرار الناتجة عن الأطعمة المرشوشة بالمبيدات الحشرية.