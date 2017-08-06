تراجع أرباح " الصقر للتأمين " بنسبة 88% في الربع الثاني من 2017 - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تراجعت أرباح شركة الصقر للتأمين التعاوني، بنسبة 88.06% بالربع الثاني من 2017، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وبارتفاع 36.1% مقارنة بالربع السابق من العام الحالي.

وقالت الشركة في بيان على ” تداول ” ، اليوم الأحد، إن أرباحها قبل الزكاة بلغت 6.9 مليون ريال، خلال الربع الثاني من 2017، مقارنة بنحو 58.1 مليون ريال، خلال الربع المماثل من العام السابق، و5.1 مليون ريال خلال الربع السابق من 2017.

وأرجعت الشركة سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الانخفاض في صافي أقساط التأمين المكتسبة عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 73%.

وتراجعت أرباح الشركة قبل الزكاة، إلى 12.1 مليون ريال، خلال النصف الأول من 2017، مقارنة بنحو 130.6 مليون ريال، خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بتراجع 90.7%.

وأظهرت البيانات المالية للشركة تراجع صافي الربح قبل الزكاة بنسبة 92.99% خلال الربع الأول من عام 2017، إلى5.09 مليون ريال، مقارنة مع 72.6 مليون ريال للفترة المماثلة العام الماضي.

وارتفع سهم الشركة بنسبة 0.66% عند سعر 29.1 ريال، بنهاية تعاملات اليوم الأحد.