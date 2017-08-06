السلطات الليبية تنقذ 137 مهاجرًا على سواحل طرابلس - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

انقذ حرس السواحل الليبي اليوم 137 مهاجراً كانوا ينوون الهجرة إلى أوروبا على متن زورق مطاطي بينهم خمس نساء وثلاثة أطفال.

وقال النقيب أمين البوسيفي رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ضواحي طرابلس، في تصريح صحفي ، أن ” حرس السواحل أنقذ ما يقارب 137 مهاجرا استلمهم جهاز مكافحة الهجرة بتاجوراء ” ، ونقلوا إلى القاعدة البحرية في طرابلس حيث قدمت لهم السلطات الليبية الماء والغذاء والعناية، ثم تحولوا في حافلة الى تاجوراء حيث تسلمهم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

من جانبه، أوضح العميد ايوب قاسم المتحدث باسم البحرية إن المهاجرين من جنسيات إفريقية متعددة وكانوا على متن قارب مطاطي عندما تم اعتراضهم اليوم على بعد نحو 20 ميلاً بحرياً شمال قرية صياد الواقعة على بعد نحو ثلاثين كيلومتراً غرب طرابلس.

وتشهد السواحل الليبية ألاف المحاولات السنوية للهجرة غير الشرعية، منها ما يستطيع المرور لعدم تفطن حرس السواحل إليه لكثافة الحركية البحرية ومنها ما يغرق في البحر بسبب الأحوال الجوية الصعبة أو لهشاشة المراكب التي تُستعمل.