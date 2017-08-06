الهيئة العليا لتطوير " الرياض " : إنجاز 57% من مشروع القطار - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أكدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض؛ أن نسبة الإنجاز في مشروع القطار بلغت 57% بجميع عناصر ومكونات المشروع، وأن العمل يسير بخطى ثابتة وفق الخطط والبرامج الموضوعة له.

وتفقد الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، نائب رئيس اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض؛ عددًا من مواقع المشروع صباح اليوم الأحد.

وأكد الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، أن المشروع سيعزز من مكانة الرياض وسيضعها في المكانة اللائقة بها بين مدن العالم، مشيرًا إلى الدعم الذي يحظى به المشروع من قِبَل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، الذي كان المشروع ثمرة من ثمار غرسه ونتيجة لنظرته الثاقبة التي قادت الرياض لتكون حاضرة عالمية كبرى.

أثنى الأمير على التوجيهات السديدة لنائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، بتسخير جميع الإمكانات، وبذل أقصى الجهود لتنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية.