⁠⁠⁠⁠⁠أمن الأفلاج يوقف أربعينيا بحوزته سلاح ناري ومخدرات - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أوقف مركز الضبط الأمني بمحافظة الأفلاج، اليوم الأحد، أربعينيا بحوزته سلاح ناري وذخيرة حية وحبوب مخدرة تم وضعها في مكان يصعب الوصول له.

وقالت مصادر إن رجال مركز الضبط الأمني بالأفلاج “ نقطة تفتيش ” اشتبهوا، صباح اليوم الأحد، في مركبة من نوع “ جيب ” شاص قادمة من الجنوب باتجاه الشمال، يقودها مواطن في العقد الرابع من عمره، وبعد إيقاف المركبة لإخضاعها للتفتيش، عثر بحوزة قائدها على 32 حبة من مادة الكبتاجون المخدر تم إخفاؤها في داخل جزمات قائد المركبة، كما عثر بحوزته أيضاً على سلاح ناري من نوع رشاش ‏كلاشنكوف ‫وثلاثة مخازن تابعة للسلاح الناري بها 80 طلقة نارية.

من جانبهم، أشاد المواطنون بيقظة أفراد مركز الضبط الأمني في محافظة الأفلاج والجهود التي يقوم بها رئيس مركز الضبط الأمني في المتابعة المستمرة والوقوف دائماً على سير العمل .