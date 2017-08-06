⁠⁠⁠⁠⁠شاب ينتحر شنقًا لمروره بأزمة عاطفية - صحيفة صدى الالكترونية

شاب ينتحر شنقًا لمروره بأزمة عاطفية
انتحر طالب شنقًا داخل مزرعة دواجن بمحافظة الشرقية المصرية، لمروره بأزمة عاطفية، وتحرر المحضر اللازم، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
البداية كانت بتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب، مشنوقًا داخل مزرعة دواجن، بناحية عزبة الشرقاية التابعة لمركز ديرب نجم.
وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم برئاسة المقدم شريف حمادة، إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثة تعود للشاب ” أحمد. م. ع ” 18 سنة طالب.
وتوصلت التحريات الأولية إلى أن الطالب كان يعمل بالمزرعة، وأنه كان يعاني من أزمة عاطفية بسبب حبه لفتاة بالقرية كان يود الارتباط بها، إلا أنه فور علمه بخطبتها من غيره؛ تسلل إلى المزرعة وشنق نفسه بحبل.
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 378 ] نشر منذ 3 ساعات
الله لاتبلانا ينتحر لمروره بازمه عاطفيه
صداوي[ عدد التعليقات: 1205 ] نشر منذ 1 ساعة
حب ايه اللي تؤوول عليه
نهار السلام[ عدد التعليقات: 432 ] نشر منذ 1 ساعة
يعني سبحان الله . .
اصعب شئ على المرء ان يربط قلبه بانسان ما
فيصبح الفراق – ان حصل – حاله من التوهان واحيانا الانتحار . . .
لاتربط قلبك الا بالله وكفى *
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13804 ] نشر منذ 56 دقيقة
مشكله اللي يمشي وراء عواطفه ما في نصيب طيب الحمد لله بس
وليف الهم…[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 45 دقيقة
فعلا ومن الحب ما قتل
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3399 ] نشر منذ 27 دقيقة
الله المستعان اللهم لا تعلق قلوبنآبسواك❤
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15934 ] نشر منذ 17 دقيقة
الله المستعان
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 325 ] نشر منذ 9 دقائق
ياااه حرام عمره ١٨ المستقبل امامك ضيعت شبابك وعمرك عشان حب ايه يبني احنا بئينا ٢٠١٧ يعني مفيش حب حئيئي كله مصالح الحب بتاع زمان روح بأهله ياضنايا ربنا يرحمك ويغفر لك ويقازي الي كان السبب
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31484 ] نشر منذ 2 دقيقتين
ياحبيّبي ,,
,, اجل ازمه عاطفيه ..عرفت هاالحين اي ازمه زحلطت نفسك فيها ؟؟