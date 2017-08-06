⁠⁠⁠⁠⁠شاب ينتحر شنقًا لمروره بأزمة عاطفية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

انتحر طالب شنقًا داخل مزرعة دواجن بمحافظة الشرقية المصرية، لمروره بأزمة عاطفية، وتحرر المحضر اللازم، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

البداية كانت بتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب، مشنوقًا داخل مزرعة دواجن، بناحية عزبة الشرقاية التابعة لمركز ديرب نجم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم برئاسة المقدم شريف حمادة، إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثة تعود للشاب ” أحمد. م. ع ” 18 سنة طالب.

وتوصلت التحريات الأولية إلى أن الطالب كان يعمل بالمزرعة، وأنه كان يعاني من أزمة عاطفية بسبب حبه لفتاة بالقرية كان يود الارتباط بها، إلا أنه فور علمه بخطبتها من غيره؛ تسلل إلى المزرعة وشنق نفسه بحبل.