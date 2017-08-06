بالفيديو.. هاشتاج " التمور الملوثة " يثير الرعب - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

انتشر هاشتاج ” التمور الملوثة ” على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن اتم ضبط آلاف الأطنان من التمور الملوثة خلال المهرجان السنوي لبلدية عنيزة لبيع التمور.

وقال مختصورن تعليقا على هذا الأمر: بعض ضعاف النفوس يحقنون التمور بمادة تسمى: أثيون من أجل سرعة النضج، ولكن هذه المادة تسبب السرطان والفشل الكلوي إذا تم استخدامها بنسبة عالية.

وتسبب هذا الأمر في قلق بالغ لدى المواطن السعودي، خصوصا أن القصيم هي مصدر رئيسي للتمور التي تدخل كل بيت سعودي.

وطالب المغردون من وزير الزراعة ضرورة إنقاذ الناس من مثل هذه التمور المسببة للأمراض قائلين : صحة المواطن السعودي أمانة في أعناقكم معالي الوزير.