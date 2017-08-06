الخرطوم و " جايكا " تبحثان عودة تصدير السمسم السوداني لأسواق اليابان - صحيفة صدى الالكترونية

الخرطوم(صدى):

عقدت وزارة التجارة واتحاد أصحاب العمل بالسودان، اليوم الأحد، ورشة مشتركة مع هيئة التعاون الدولي اليابانية ” جايكا ” ، حول ترقية صادرات السمسم خالية من المتبقيات الكيميائية، وذلك بهدف عودة صادر السمسم السوداني إلى أسواق اليابان.

وأكد وزير الدولة بوزارة التجارة بالسودان، الصادق محمد علي، خلال الورشة، على أهمية تصدير محصول السمسم للسوق الياباني، الذي يمثل شهادة لجودة المحصول وقبوله في الأسواق العالمية، مشيرا للميزة النسبية التي يتمتع بها المحصول عالميا .

وقال الوزير، إن صادر السمسم كان ينساب بسهولة إلى اليابان، مما أوجد علاقات مميزة بين رجال الأعمال بالبلدين، منوها إلى أنه حرصا من اليابان على استيراد السمسم السوداني، فقد عملت على تقديم الدعم الفني لعودة المحصول للسوق الياباني مرة أخرى، عبر التعاون والتواصل مع جايكا.

وأوضح أن الورشة مثلت كل أصحاب المصلحة لوضع الحلول اللازمة لمعالجة صادرات السمسم للسوق الياباني، مؤكدا أن مخرجات الورشة تجد الاهتمام الكامل من الوزارة، لوضع السياسات والتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لترقية المحاصيل السودانية والنفاذ للأسواق العالمية.