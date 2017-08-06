بالصور.. نادي البيروني الموسمي بتعليم الرياض يعقد لقاءً عن رؤية المملكة 2030 - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة في طلاب نادي البيروني الموسمي، زيارة لمقر وزارة الاقتصاد والتخطيط، صباح اليوم الأحد، وتنظيم لقاء حواري عن رؤية المملكة 2030 مع وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية، عبد العزيز بن متعب الرشيد.

وحضر اللقاء كل من: مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم الرياض الدكتور أنور بن عبد الله أبو عباة، ومدير مكتب إشراف الأندية الموسمية بتعليم الرياض شاكر بن عبد الله أبو عباة، ورئيس قسم البرامج العامة والتدريب بتعليم الرياض خالد بن حامد الشمري، ومدير نادي البيروني الموسمي مبارك بن محمد الجثانين، ومشرفي النادي عامر بن عبد الله الصعيري وصالح بن عبد الله العنزي.

بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من سعادة وكيل الوزارة بطلاب النادي والحضور، وجه فيخها الشكر على زيارتهم، ثم عَرَّفَ برؤية المملكة 2030 بشكل مختصر ومبسط.

مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم الرياض الدكتور أنور بن عبد الله أبو عباة، تحدث أيضًا عن رؤية المملكة 2030، وأهمية الشراكة بين وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التعليم، لنشر الوعي أكثر بين الطلاب، والتعريف برؤية المملكة وأهميتها.

فيما رد وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية، عبد العزيز بن متعب الرشيد؛ على أسئلة واستفسارات وطموحات الطلاب حول رؤية المملكة، موضّحًا: ” هدفنا من هذا اللقاء هو إزالة جميع الترسبات السلبية التي خلفتها بعض الشائعات حول الرؤية، ونبين لكم أهميتها ودوركم فيها.. ونرغب بأن تكونوا أنتم سفراء لرؤية المملكة 2030 وتنقلون الصورة الصحيحة والإيجابية عن هذه الرؤية ” .

ودعا ” الرشيد ” الطلاب لبذل الجهد والعمل لتحقيق أهداف رؤية المملكة، ثم قَدَّمَ الدكتور أنور بن عبد الله أبو عباة درعًا تذكاريًا لسعادة الوكيل الذي كَرَّمَ بدوره جميع الحضور.

ومن المقرر أن ينظم سفراء الرؤية من الطلاب، ندوة حوارية غدًا الاثنين مع طلاب النادي، للحديث عن رؤية المملكة 2030.