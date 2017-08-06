واشنطن تهنيء مصر بمناسبة الذكرى الثانية لتدشين قناة السويس الجديدة - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن تهنيء مصر بمناسبة الذكرى الثانية لتدشين قناة السويس الجديدة
وجهت سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، التهنئة لجمهورية مصر العربية بمناسبة الذكرى الثانية لتدشين قناة السويس الجديدة، اليوم الأحد السادس من أغسطس.
وكتبت السفارة – على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” – ” مبروك لمصر على الذكرى السنوية الثانية لتوسيع قناة السويس.
وذكرت بأن الشركة الأمريكية ” جريت لاكس دريدج آند دوك ” قد شاركت في هذا ” التوسع التاريخي للقناة ” .
وقد احتفلت مصر اليوم بالإنجاز العظيم الذى حققه المصريون بعد ثورة الثلاثين من يونيو.
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