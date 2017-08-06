واشنطن تهنيء مصر بمناسبة الذكرى الثانية لتدشين قناة السويس الجديدة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

وجهت سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، التهنئة لجمهورية مصر العربية بمناسبة الذكرى الثانية لتدشين قناة السويس الجديدة، اليوم الأحد السادس من أغسطس.

وكتبت السفارة – على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” – ” مبروك لمصر على الذكرى السنوية الثانية لتوسيع قناة السويس.

وذكرت بأن الشركة الأمريكية ” جريت لاكس دريدج آند دوك ” قد شاركت في هذا ” التوسع التاريخي للقناة ” .

وقد احتفلت مصر اليوم بالإنجاز العظيم الذى حققه المصريون بعد ثورة الثلاثين من يونيو.