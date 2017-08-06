مفتي لبنان: السلام لا يكون إلا بالإستقرار السياسي - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

قال مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان، إن السلام والإستقرار في لبنان لا يكونان إلا بالإستقرار السياسي الذي من خلاله يستطيع الجيش اللبناني والقوى الأمنية وحدهما أن يحفظا أمن لبنان واستقراره من أي عمل إرهابي يستهدفه ، معربا عن ثقته بالمؤسسة العسكرية والأمنية التي يناط إليها حفظ الأمن.

وأكد مفتي لبنان ـ في تصريح اليوم ـ دعمه للمؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية ، وقال ” لا أمن إلا من خلال الجيش اللبناني والقوى الأمنية التي نعول على ما تقوم به من عمليات إستباقية ضد الإرهاب الذي يحاول التسلل إلى بلداتنا وقرانا ” .

وأضاف ” إن هذا دليل على مدى الوعي والمسؤولية التي تتمتع بها القيادات العسكرية والأمنية اللبنانية في ظل الإستقرار السياسي الذي ينعم به الوطن ” .