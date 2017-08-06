ليل يفوز على نانت في الدورى الفرنسى - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

فاز فريق ليل على ضيفه نانت بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشىء اليوم الأحد على ملعب ” ليل متروبول ” ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الفرنسي للدرجة الأولى.

احرز اهداف المباراة جونيور ألونسو الهدف الاول فى الدقيقة 48 من المباراة ، وسجل نيكولاس دي بريفيل الهدف الثانى من ركلة جزاء في الدقيقة 67، واضاف المهاجم الهولندي أنور الغازي الهدف الثالث في الدقيقة 70 من المباراة .

وسجل فريق ليل بداية جيدة بهذه النتيجة في مشواره في بطولة الدوري الفرنسي ويسجل النقاط الثلاث الاولى له .

وكان الدوري الفرنسي قد انطلق أول أمس بفوز موناكو حامل اللقب على ضيفه تولوز بنتيجة 3-2 ، و فوز باريس سان جيرمان على ضيفه أميان بثنائية نظيفة.