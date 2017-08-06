الإسباني ماركيز يتوج بلقب سباق جائزة التشيك - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

توج بطل العالم الإسباني مارك ماركيز، سائق هوندا، بلقب سباق جائزة جمهورية التشيك الكبرى للدراجات النارية، اليوم الأحد، وهو الفوز الثاني له على التوالي، والثالث هذا الموسم، في حين احتل مواطنه داني بيدروسا، زميله في الفريق، المركز الثاني.

وبدأ السباق وسط أمطار خفيفة على حلبة برنو، وعقب توقف المطر استخدم ماركيز، ومنافسوه إطارات خاصة بالأجواء الجافة، وسرعان ما تفوق بطل العالم الذي انطلق من الصدارة على بقية منافسيه ليحقق الفوز.

واحتل الإسباني مافريك بينياليس، سائق ياماها المركز الثالث، تلاه مباشرة زميله في الفريق الإيطالي المخضرم فالنتينو روسي (38 عاما)، صاحب الأرقام العديدة بعد أن تقدم في بداية السباق لكنه تأخر بسب تغيير الدراجة.

وجاء البريطاني كال كراتشلو، سائق هوندا، وبطل السباق في العام الماضي في المركز الخامس.

وعوقب اليكس اسبارجارو، سائق ابريليا، بتأخيره ثلاثة مراكز خلال السباق، لتسببه في حادث مع سائق سوزوكي اندريا ايانوني.