اليابان ترحب بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

طوكيو(صدى):

رحبت اليابان، اليوم الأحد، بقرار مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي أكد أن استفزازات كوريا الشمالية، ومن بينها تجربتا إطلاقها صاروخين بالستيين عابرين للقارات ورفضها لاحتجاجات وتحذيرات المجتمع الدولي، غير مقبولة.

ولفت آبي، إلى أن القرار الجديد يظهر بوضوح استعداد المجتمع الدولي لزيادة الضغط للتصدّي للتهديد الحقيقي النابع من بيونج يانج، داعيًا الأخيرة إلى الامتثال لقرارات مجلس الأمن والامتناع عن القيام بأي تحرك استفزازي كإجراء تجربة نووية أو إطلاق صاروخ بالستي.

وحث كوريا الشمالية على أن تظهر في الحال عزيمة جادة على اتخاذ خطوات ملموسة تجاه إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، متعهدًا ببذل الجهود لضمان فاعلية القرارات بالتعاون مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالإضافة إلى الصين وروسيا.

وتضمن القرار حظرا كليا على بعض المواد التي تشكل مصادر دخل رئيسية لكوريا الشمالية بما فيها الفحم والحديد والحديد الخام والمأكولات البحرية.

يذكر أن القرار السابق سمح لكوريا الشمالية بتصدير ما يصل إلى أربعمائة مليون دولار من الفحم سنويا، كما استثنى المبيعات من الحديد والحديد الخام غير المتصلة ببرامج التطوير النووي والصاروخي لبيونج يانج، بينما يهدف القرار الجديد إلى فرض حظر شامل على تجارة كوريا الشمالية في مثل هذه المنتجات.