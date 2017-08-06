الأشقر ينتزع جائزة مهرجان أبها لجمال الخيال - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

اختتمت بطولة مهرجان أبها لجمال الخيل بنادي الفروسية، التي أقيمت الجمعة والسبت بنادي الفروسية على طريق الملك عبدالله، ضمن فعاليات مهرجان أبها يجمعنا، المواكب لاحتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية 2017.

وفاز الجوادان ” نمر العاديات ” و ” مشلوي ديراب ” لمالكهما أحمد الأشقر بصدراة ووصافة شوط فئة الفحول، ليكسب الأشقر الميدالية والكأس الذهبية وجائزة الشوط المقدمة من مجلس التنمية السياحية عبارة عن سيارة، التي تسلمها من قبل نائب أمين عام مجلس التنمية السياحية ومهرجان أبها يجمعنا مشبب القحطاني.

وتوج الجواد ” عاصفة الحزم ” لمالكه رافع العمري بالمركز الأول في شوط فئة المهرات، فيما حل الجواد ” مودة ديراب ” لمالكه أحمد الأشقر ثانيًا، و ” سكرة عسير ” لمالكه محمد حسن آل هادي ثالثًا.

وفي شوط فئة الأمهار، كسب الجواد ” راكز الخالدية ” لمالكه عبدالرحمن آل سحيم، وجاء الجواد ” ألمع عسير ” لمالكه محمد حسن آل هادي ثانيًا، والجواد ” بيروت ” لمالكه أحمد اليزيدي ثالثًا.

وأخيرًا في فئة الأفراس، حقق الجواد ” عمصاء ديراب ” لمالكه أحمد الأشقر المركز الأول، وحل الجواد ” منيبة الشرق ” لمالكه خالد المبطي ثانيًا، والجواد ” روضة ” للمالكه أحمد اليزيدي ثالثًا.