" اليمن " : عاصفة الحزم وإعادة الأمل أوقفتا الخطر الإيراني - صحيفة صدى الالكترونية

” اليمن ” : عاصفة الحزم وإعادة الأمل أوقفتا الخطر الإيراني
أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر أن ” عاصفة الحزم ” و ” إعادة الأمل ” أوقفتا التمدد والخطر الإيراني في المنطقة العربية والإسلامية ، وجمعت العرب في كلمة واحدة وموقف واحد.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن بن دغر ثمن ـ خلال زيارة قام بها اليوم إلى مدينة المخا الساحلية التابعة لمحافظة تعز اليمنية ـ التضحيات العظيمة لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وإسهام ومشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة وباقي دول التحالف.
وقال رئيس الوزراء اليمني ” إن الحكومة والتحالف العربي سيضعون حداً لأعمال مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية المدعومة من إيران التي أمدت الحوثيين بالأسلحة ومولت حربهم على الشعب اليمني ” .
ودعا المجتمع الدولي الى الوقوف بجدية وصدق تجاه طهران ، وأضاف ” إن إيران تريد أن تزعزع أمن واستقرار العالم العربي والإقليمي والدولي وتسيطر على المنافذ الدولية المهمة وأهمها باب المندب ” .
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