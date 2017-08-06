" اليمن " : عاصفة الحزم وإعادة الأمل أوقفتا الخطر الإيراني - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر أن ” عاصفة الحزم ” و ” إعادة الأمل ” أوقفتا التمدد ‏والخطر الإيراني في المنطقة العربية والإسلامية ، وجمعت العرب في كلمة واحدة وموقف ‏واحد.‏

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن بن دغر ثمن ـ خلال زيارة قام بها اليوم إلى مدينة المخا الساحلية التابعة لمحافظة تعز اليمنية ـ ‏التضحيات العظيمة لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وإسهام ومشاركة ‏فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة وباقي دول التحالف.‏

وقال رئيس الوزراء اليمني ” إن الحكومة والتحالف العربي سيضعون حداً لأعمال مليشيات ‏الحوثي وصالح الانقلابية المدعومة من إيران التي أمدت الحوثيين بالأسلحة ومولت حربهم ‏على الشعب اليمني ” .‏

ودعا المجتمع الدولي الى الوقوف بجدية وصدق تجاه طهران ، وأضاف ” إن إيران تريد ‏أن تزعزع أمن واستقرار العالم العربي والإقليمي والدولي وتسيطر على المنافذ الدولية المهمة ‏وأهمها باب المندب ” .‏