الوفاق الليبية تمشط محيط سرت بعد رصد تحركات " داعش " - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

قامت سرايا من قوة حماية وتأمين سرت التابعة لعملية البنيان المرصوص التابعة لحكومة الوفاق الليبية اليوم، بعمليات تمشيط واسعة في محيط مدينة سرت والأودية في جنوب المدينة بعد رصد تحركات لقوات تنظيم ” داعش ” ، وفقا للمركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص.

وكان المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص، قد أفاد بأن سرايا الرصد والاستطلاع لقوة حماية سرت التابعة للعملية رصدت خلال الأسبوعين الماضيين عودة ظهور قوات تنظيم ” داعش ” الإرهابي من جديد في وادي اللود.

وحمّل قادة قوة حماية سرت التابعة لعملية البنيان المرصوص، حكومة الوفاق الوطني المسؤولية بسبب عدم تقديمها الدعم اللوجستي المطلوب لأداء مهامها، بحسب ما ذكر المركز الإعلامي للعملية.

مما يذكر أن قوات عملية البنيان المرصوص، قد أعلنت في الخامس من شهر ديسمبر من العام الماضي، انهيار صفوف قوات تنظيم الدولة، واستسلام العشرات منهم، وتمشيط منطقة وادي اللود.