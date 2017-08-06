" الأرصاد " : سماء غائمة على معظم المواقع وسحب ممطرة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة، مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات: جازان، وعسير، والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأضافت: كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى منطقة نجران.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.