تجهيز مقر احتفالات بمحافظة خميس مشيط يتسع لعشرة الاف زائر للترفيه على المواطنين - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

في إطار مسئوليات بلدية محافظة خميس مشيط عن توفير أماكن للترفيه للمواطنين بالمحافظة وذلك تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتحقيقاً لأهداف البلدية في تطوير المدينة وتخصيص مواقع دائمة لإقامة الحفلات السنوية والمهرجانات وجذب المستثمرين للمنطقة بما يعود نفعاً على رفع مستوى الرفاهية لدى المواطن في المنطقة.

أوضح سعادة رئيس بلدية خميس مشيط الدكتور مسفر بن احمد الوادعي ان البلدية قامت ببناء وتجهيز المركز الحضاري ليتسع لأكثر من ١٠ الاف زائر في وقتٍ واحد، ويشمل المركز منطقة عرض يمكن استخدامه للعروض العسكرية وعروض الخيل والالعاب النارية وكذلك منصة عرض مجهزة لإقامة الاحتفالات الشعبية . كما أوضح سعادته بانه يوجد في المركز صالات ملكية مجهزة لاستقبال كبار المسئولين من المنطقة وخارجها وإقامة المآدب والاجتماعات الرسمية. كما ان البلدية قامت بتجهيز المركز بالخدمات الرئيسية فيما يتعلق بالإنارة ودورات المياه وأماكن الجلوس وتم تخصيص موقع للنساء تم تنظيمه من ناحية فنية وشرعية وذلك لتوفير الاستقلالية التامة لمنطقة العوائل وبما يتماشى مع أعراف وتقاليد المنطقة، ويأتي كل ذلك حرصا من البلدية ومنسوبيها على تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ في توفير بيئة جاذبة للمستثمرين ورفع مستوى الرفاهية للمواطن في المنطقة.