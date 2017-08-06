بالصور.. أمير منطقة المدينة المنورة بالنيابة يتفقد خدمات ضيوف الرحمن - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة بالنيابة القطاعات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن ومراكز الاستقبال والمغادرة للحجاج، حيث وقف على الاستعدادات التي وفرتها الجهات المعنية لاستقبال الحجاج القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام، واطمأن على سير العمل وسرعة إنجاز الإجراءات المتعلقة بالخدمات.

واستهل سموه الجولة بزيارة لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، عدد من المسئولين بمختلف القطاعات العاملة بالحج، واستمع منهم لشرح عن إجراءات استقبال جوازات المنطقة للحجاج وكيفية إنهاء إجراءاتهم من قدومهم حتى مغادرتهم المطار، ثم شاركهم سموه الترحيب بضيوف الرحمن القادمين وقدم لهم الهدايا.

عقب ذلك قام سمو أمير منطقة المدينة المنورة بالنيابة بزيارة لمكاتب الخدمة الميدانية التابعة للمؤسسة الأهلية للإدلاء، واطلع على آلية سير العمل داخل المكاتب، ثم دشن سيارة ارشاد التائهين.