جامعة الأمير سطام تعلن بدء القبول والتسجيل - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج عن فتح بوابة القبول الإلحاقي للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بكليات الجامعة في مقرها الرئيسي بمدينة السيح، وفي كلية التربية للبنات بالدلم، وكليات فروع الجامعة بمحافظات حوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر للعام الجامعي 1438 – 1439هـ، وذلك عبر رابط بوابة القبول الإلحاقي : https://add.psau.edu.sa/ ويستمر القبول حتى الخميس 25 من الشهر الحالي .

وقال عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالعزيز بن محمد الصقر، أن بوابة القبول الإلحاقي متاحة للطلاب والطالبات الذين لم يتمكنوا من تقديم طلب قبول أو ممن لم يحالفهم القبول عبر البوابة الموحدة السابقة، كذلك تعديل رغبات الطلاب والطالبات الذي رشحوا للقبول وأكدوا قبولهم بالجامعة عبر بوابة القبول الموحد للعام الجامعي الجديد ويرغبون في تعديل رغباتهم.

وأوضح الصقر أن بوابة القبول الإلحاقي تتيح للطلاب والطالبات التعرف على التخصصات المتاحة وشروط القبول فيها، وترتيب أولوية الرغبات للتخصصات المتاحة وفق شروط ومعايير القبول، كما تتيح الاطلاع على نتائج القبول، وتسهم في إبراز جانب الوضوح والشفافية في إجراءات القبول وضمان فرص متساوية وعادلة للجميع وفق معايير القبول المعتمدة لكل تخصص.