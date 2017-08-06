⁠⁠⁠⁠⁠إعلامي شهير بـ " فوكس نيوز " يواجه تهمة التحرش بزميلاته - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

يواجه الإعلامي الشهير بقناة ” فوكس نيوز ” الأمريكية، إريك بولينج، تهمة إرسال صور إباحية لزميلاته في القناة.

وأرسل المذيع صورًا إباحية له إلى سيدتين، إذ أعلنتا تلقيهما صورًا من الرقم الخاص لبولينج البالغ من العمر 54 سنة، وأعربتا عن انزعاجهما الشديد من هذا التصرف، وقالت إحداهما إنها طلبت من بولينج عدم إرسال أي صورة مرة أخرى، ولكنه لم يرد.

من جانبه؛ نفى بولينج تلك المزاعم، وأكد المحامي الخاص به أنه سوف يسعى للرد بقوة على أي اتهامات كاذبة ضد موكله، لتوضح 4 مصادر أنهم شاهدوا الصور المرسلة إلى النساء، وقال 8 أشخاص إن النساء تحدثت إليهن عن الرسائل.