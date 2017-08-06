جمارك مطار الملك خالد تضبط مهرب مخدرات أخفى " هيروين " داخل أحشائه - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أكد محمد العقيل، مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي إحباط عملية تهريب كمية من مخدر الهيروين بلغت 633 جرامًا، حاول المُهرب إخفائها داخل أحشائه.

وأشار ” العقيل ” إلى أنه عند وصول ركاب إحدى الرحلات لإنهاء إجراءاتهم الجمركية؛ اشتبه رجال الجمارك في أحد الركاب، وبإخضاعه للتفتيش الذاتي بعرضه على جهاز الكشف بالأشعة ” فحص الأحشاء ” ؛ عُثِرَ داخل أحشائه على 80 كبسولة داخلها مادة الهيروين المخدر، بلغ وزنها 633 جرامً، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.