 جمارك مطار الملك خالد تضبط مهرب مخدرات أخفى " هيروين " داخل أحشائه - صحيفة صدى الالكترونية

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  • نشر : منذ 5 دقائق
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جمارك مطار الملك خالد تضبط مهرب مخدرات أخفى ” هيروين ” داخل أحشائه

جمارك مطار الملك خالد تضبط مهرب مخدرات أخفى ” هيروين ” داخل أحشائه
حمود العنزي(صدى):

أكد محمد العقيل، مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي إحباط عملية تهريب كمية من مخدر الهيروين بلغت 633 جرامًا، حاول المُهرب إخفائها داخل أحشائه.

وأشار ” العقيل ” إلى أنه عند وصول ركاب إحدى الرحلات لإنهاء إجراءاتهم الجمركية؛ اشتبه رجال الجمارك في أحد الركاب، وبإخضاعه للتفتيش الذاتي بعرضه على جهاز الكشف بالأشعة ” فحص الأحشاء ” ؛ عُثِرَ داخل أحشائه على 80 كبسولة داخلها مادة الهيروين المخدر، بلغ وزنها 633 جرامً، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

 


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