الدوسري يدين الهلاليين بـ 14 مليون ريال - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

فشلت إدارة نادي الهلال في جميع محاولاتها لتخفيض حقوق اللاعب عبدالعزيز الدوسري والبالغة ١٤ مليون ريال أو تقسيطها بعد أن قام برفع شكوى رسمية لدى لجنة فض المنازعات، الأمر الذي دفع إدارة النادي بتحويله للتدريبات الانفرادية في ردة فعل منها بهدف إجباره على الغياب عن تدريبات الفريق.

، كما يحدث مع ناصر الشمراني حالياً وبالتالي الخصم عليه من مستحقاته المالية إلا أن الإدارة صدمت بمحافظة الدوسري على مواعيد التدريبات الأمر الذي جعل إمكانية الخصم عليه مستحيلة.

يتعين على إدارة نادي الهلال سداد المبلغ قبل خوض اللقاء الافتتاحي في دوري جميل أمام الفيحاء. الجدير بالذكر أن إدارة الهلال وقعت مع عبدالعزيز الدوسري عقداً بتسعة ملايين في الموسم الواحد بعد أن استطاع النصراويون رفع الصفقة لهذا الرقم قبيل نهائ ي كأس ولي العهد ٢٠١٤ والذي كسبه النصر بهدفين مقابل هدف وترتفع قيمة اللاعب إلى ٤٥ مليونا في خمس سنوات .