⁠⁠⁠⁠⁠جماهير الاتحاد تتربص حملة إيقاف " كهربا " - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

اتخذ عشاق محمود عبد المنعم ” كهربا ” ، من مواقع التواصل الاجتماعي، منصة للدفاع عن نجمهم، مؤكدين أن هناك من يتربص بالاتحاد ولاعبيه، وأن كهربا معروف بين عشاق الكرة السعودية بأخلاقه، وله مواقف لا تعد ولا تحصى منذ الموسم الأول له في الدوري السعودي.

جاء ذلك بعد أحداث مباراة الاتحاد والاتفاق، في نصف نهائي دورة تبوك الدولية الودية.

وكتب مشجع اتحادي، على ” تويتر ” ، اختار لنفسه اسم ” اتحادي للأبد ” ، ” كهربا شمعة الاتحاد، كهربا عالي وما يمكن يطيح، مستواه وأخلاقه في الموسم الماضي أكبر دليل أن من يلعب للعميد لا يعرف السقوط ” .

فيما ذهب مشجع آخر أطلق على نفسه اسم ” الشاهينو ” ، قائلاً: تملك ذلك الكبرياء الذي يجعلك تبدو ثابتاً وقوياً أمام الجميع، وحينما نحدق في عينيك نرى معدناً أصيلا لا يصدأ من ثرثرة البعض .