مقتل 12شخص في إطلاق نار داخل كنيسة بنيجيريا - صحيفة صدى الالكترونية

أبوجا(صدى):

اقتحم فجر اليوم الأحد مسلحون كنيسة كاثوليكية في بلدة في جنوب شرق نيجيريا، وقتلوا 12 من الموجودين .

ووقع الهجوم نحو الساعة السادسة صباحاً في كنيسة ” سانت فيليب ” في أوزوبولو قرب مدينة أونيتشا على نهر النيجر، بحسب شهود عيان.

وصرح مسؤول في المستشفى الجامعي نامدي أزيكيوي ننيوي، أنه لدينا حتى هذه اللحظة 12 شخصاً في المشرحة في حين يتلقى غيرهم الرعاية الطبية .

وأصيب العديد من المصلين بطلقات نارية، بحسب المسؤول الذي لم يحدد عددهم أو مدى خطورة الإصابات.

وأوضح قائد شرطة ولاية أنامبا غربا عمر أن الرصاص أطلقه مسلح واحد مضيفاً أن المعلومات التي بحوزتنا، أن الشخص الذي ارتكب الاعتداء هو من السكان المحليين .