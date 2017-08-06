" مدينة سلطان " و " الطيران المدني " يعملون على تحسين الأداء - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

عقدت مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية والهيئة العامة للطيران المدني، ورشة عمل ” خدمات الرعاية الخاصة للمسافرين ” والتي تهدف لتحسين الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.

وشارك في الورشة وزارة الصحة، وشركتي الخطوط الجوية العربية السعودية وطيران ناس، والشركة السعودية للخدمات الأرضية، وأعضاء مجلس دعم المرضى الاستشاري من مدينة سلطان الإنسانية.

من جهته، أكد المهندس طارق بن عثمان العبدالجبار مساعد الرئيس للمطارات بالهيئة العامة للطيران المدني حرص الهيئة على التعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، وتذليل مشقة السفر.

ونوه العبد الجبار، إلى أن هذه الورشة تأتي كثمرة لمذكرة التفاهم التي وقعت مؤخراً بين الهيئة العامة للطيران المدني ومدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية، معتبراً المدينة نموذجاً للعمل الخيرى والإنساني في توفير أفضل الخدمات الصحية لذوي الإعاقة.