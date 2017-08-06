جوميز يقترح على النصر إلغاء فكرة التعاقد مع محترف أجنبي - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

قالت مصادر إن البرازيلي ريكاردو جوميز، مدرب فريق النصر لكرة القدم؛ طلب من إدارة النادي إلغاء فكرة التعاقد مع محترف أجنبي في مركز المحور الهجومي، واستبداله بآخر يجيد صناعة اللعب في الطرف الأيمن.

سامي النجعي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، يقف وفق مصادر خلف تغيير قناعة جوميز، والاتجاه إلى خيار آخر، بعد تميزه مع الفريق خلال مشاركته في البطولة العربية، وتقديم أداء لاقى الاستحسان.

وينتظر أن يعتمد المدرب البرازيلي علي “النجعي” في الكثير من المباريات التي يخوضها الفريق في منافسات الموسم الرياضي، إذ يُعَد أحد العناصر التي ينوي الاستعانة بها في التشكيلة الأساسية، إلى جانب زميله عبد العزيز الجبرين في منطقة منتصف الملعب.