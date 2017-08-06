" وافي " يدعو المكاتب الهندسية للتقدم بالإشراف على مشاريع البيع على الخارطة - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

دعا برنامج البيع والتأجير على الخارطة ” وافي ” المكاتب الهندسية الراغبة بالإشراف على مشاريع البيع على الخارطة؛ إلى التقدم بطلب التأهيل، من خلال تعبئة استمارة تأهيل المكاتب الاستشارية على الموقع الإلكتروني https://housing.sa/ar/consulting-offices-qualifying .

أمين عام لجنة البيع والتأجير على الخارطة، محمد بن سعود الغزواني، قال إن البرنامج يعزز فرص التعاون المختلفة مع المكاتب الاستشارية، وتطوير المهندسين العاملين بها، من خلال دوراته المتخصصة التي تُقَدَّم بشكل دوري.

وأشار ” الغزواني ” إلى أن ” وافي ” عازم على عقد العديد من ورش العمل المتخصصة مع المكاتب الاستشارية، موضّحًا أن قرار زيادة عدد المكاتب الهندسية جاء نتيجة زيادة حجم المشروعات وضرورة الإشراف عليها بدقة أكثر.

وأضاف ” الغزواني ” أن أحد أهم أهداف برامج تأهيل المهندسين هو الإسهام في توليد الوظائف للسعوديين، وخفض التكاليف الإجمالية لمشاريع التطوير العقاري، فضلاً عن رفع مستوى الأداء لتلك المشاريع.

من جانبه؛ ذكر مدير الإدارة الهندسية لبرنامج البيع والتأجير على الخارطة، المهندس سالم الخميس، أن ” وافي ” يسعى لتسهيل إجراءات المكاتب الاستشارية التي تعمل على مشاريعه بشكل دائم، وأن الإدارة الهندسية في ” وافي ” تسعى لتذليل كل العقبات التي تواجه المكاتب الاستشارية والمطورين العقاريين، حرصًا على التعاون الدائم لضمان سير العمل بطريقة لا تخل بجودة المشاريع العقارية التي ستسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية.

ويعد شرط تأهيل المكاتب الاستشارية الهندسية أحد الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة والصادرة بقرار من لجنة ” البيع والتأجير على الخارطة ” لإقرار آليات تأهيل المكاتب الاستشارية الهندسية، إذ يتضمن شرط التأهيل اجتياز الدورة المخصصة للاستشاريين العاملين في مشاريع البيع والتأجير على الخارطة، وأن يكون 10% من مهندسي المكتب الاستشاري أو 4 منهم مؤهلين من خلال حضور الدورة التدريبية، واستكمال بيانات استمارة التأهيل الموجودة في موقع وزارة الإسكان.