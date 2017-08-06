بالصور.. أول سيارة في العالم تعمل على بطاريات المعدات الهيلتي في دبي - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

هذه السيارة بيجو 206 تبدو وكأنها سيارة صغيرة قياسية قديمة في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي كما نري تعرضت لبعض التآكل والقدم الذي يظهر علي ملامحها كما أن شعار بيجو مفقود عليها ، ولكن على خلاف ذلك ليس هناك شيء واضح غير مألوف ولكن هناك بعض الملاحظات بعد أن تم رفع الجزء الأمامي من السيارة قليلا كما أن الإطارات الخلفية تبرز من أقواس العجلات الخاصة بهم.

كما أن هناك فجوة حيث يتواجد المحرك وهذه ليست مجرد أي سيارة فهي سيارة تم تعديل وتحويلها إلى سيارة كهربائية تعمل على بطاريات المعدات وبالتحديد ثمانية منهم وتنقل القوة للعجلات الخلفية بينما صانعها يدعي أنها الأولى من نوعها في العالم. وقال كونستانتين فيدين، 29 عاما، وهو موظف روسي في شركة صناعة البناء هيلتي، التي تقف وراء المشروع: “هناك ثماني بطاريات هناك، لذلك يتم استخدام أربعة منها لكل محرك ولدينا في النهاية من 88 إلى 90 فولت لكل عجلة، وهو ما يكفي لدفع السيارة. ”

وقام فيدين بوضع المشروع قبل نحو عام عندما كان مدير المنتج لأدوات الطاقة في هيلتي ومنذ ذلك الحين انتقل إلى المبيعات مع الشركة. وكانت الفكرة الأولية هي إبراز القدرة على التحمل لبطاريات أدوات الطاقة هيلتي، في محاولة لدفع مبيعات هذه المعدات، وظل فيدين يعمل لمدة تسعة أشهر علي هذا المشروع واشترى بيجو 206 ببضعة آلاف من الدراهم وخفض وزن السيارة، بما في ذلك إزالة المحرك، وتحويل الجزء الخلفي الي حجرة للبطاريات.

وبعد نجاحه مع هذه السيارة الكهربائية غير العادية، فان فيدين لديه بالفعل أفكار لمشروع آخر بالبطاريات وقال ” لقد فكرت في طائرة هليكوبتر ولدي شغف كبير جدا لعدة أشياء مثل السيارات والبطاريات والآن أنا اجلب هذا العاطفة في مشاريع الحياة الحقيقية وأعتقد أنه من الرائع تطوير سيارة كهربائية من بطاريات معدات البناء “.