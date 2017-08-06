مقتل 6 حوثيين في انفجار مصنع ألغام تابع للمليشيات - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

انفجر مصنع للألغام والعبوات الناسفة، تابع لمليشيات الحوثي، أقامته وسط الأحياء السكنية في مدينة زمار وسط اليمن، ما أسفر عن مقتل 6 عناصر حوثية، بينهم قيادي، وإصابة آخرين.

وقالت مصادر إن الانفجار وقع أثناء تركيب عناصر الميليشيا مع قاداتهم الألغام وسط الحي السكني، وأن الانفجار نجم عن خطأ في التعامل مع المواد المتفجرة.

وأوضحت المصادر أن الحوثيين أقاموا عشرات المصانع لصناعة الألغام والعبوات الناسفة بدعم إيراني، خاصة الألغام البحرية التي تستهدف الملاحة الدولية، إذ زرعت بحسب تقارير حقوقية نحو نصف مليون لغم بمحافظات اليمن.