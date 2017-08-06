⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. إنطلاق هوندا كلاريتي 2017 الكهربائية في الولايات المتحدة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

بدأت هوندا كلاريتي الكهربائية موديل 2017 في الوصول إلى وكلاء الشركة في ولاية كاليفورنيا وأوريجون. وبالنظر إلى مطابقة هذه السيارة لنسخة السيارة التي تعمل بخلايا الوقود، ستكون كلاريتي الكهربائية متاحة للإيجار بمبلغ 269 دولارا في الشهر مع دفعة مقدم بقيمة 1.730 دولارا. ويمكن استئجارهذه السيارة لمدة 36 شهرا كما تتوفر للمشترين بنظام المساعدة على الطريق.

كما يتم توفير السيارة ببطارية ليثيوم أيون 25.5 كيلوواط ساعة تغذي المحرك الكهربائي الذي يولد 161 حصان و299 نيوتن متر من عزم الدوران. وهذا يتيح للنموذج التنقل لما يقرب من 89 ميلا (143 كم) في الشحنة الواحدة كما يحقق معدل استهلاك وقود اقتصادي.

كما سيكون السائقون سعداء لمعرفة أن البطارية يمكن إعادة شحنها بالكامل في حوالي ثلاث ساعات باستخدام شاحن سريع 240 فولت. والشحن نفسه يمكن أيضا أن يحقق معدل 80 في المئة في 30 دقيقة فقط. كما تأتي كلاريتي مجهزة بشكل جيد مع مقاعد جلدية مثقبة، نظام التحكم التلقائي بالمناخ ثنائي المناطق، نظام الصوت 8 سماعات مع نظام تحديد المواقع والملاحة وسيجد السائقون أيضا مثبت السرعة التكيفي.