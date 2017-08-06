" توصلك " خدمة جديدة تطلقها مطارات الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

دشنت شركة مطارات الرياض خدمة جديدة، لاستقبال العاملات المنزليات بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وإيصالهن لمنازل أصحاب عملهن.

وقالت الشركة إن خدمة ” توصلك ” تغني صاحب العمل من الذهاب للمطار لإنهاء إجراءات عاملته المنزلية، حيث يتم استقبالها بدلاً عنه وإيصالها له بالمنزل.

ورداً على تساؤلات عدد من الناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي حول ما إذا كانت الخدمة تقدم مجاناً أم بمقابل، طلبت الشركة الاتصال على الرقم الموحد (920020090) للحصول على المزيد من التفاصيل.