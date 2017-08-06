بالصور.. أمير الرياض بالإنابة يتفقد محطات قطار العاصمة - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

قام أمير منطقة الرياض بالإنابة نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن، اليوم الأحد، بزيارة تفقدية لمشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام ” قطار الرياض ” .

وزار الأمير محمد، محطة السليمانية على المسار الأخضر (محور طريق الملك عبدالعزيز)، واستمع إلى شرح عن مكوناتها وحجمها وتصميمها وطريقة بنائها وسعتها من الركاب.

وتفقد محطة طريق عثمان بن عفان بالمسار الأصفر (محور طريق مطار الملك خالد الدولي)، واطلع على تصميمها وما ستقدمه من خدمات لمنسوبي جامعة الإمام وسكان الأحياء المجاورة.

واستعرض أيضاً محطة جامعة الإمام بالمسار الأصفر (محور طريق مطار الملك خالد الدولي)، التي تتميز بموقع حيوي يجاور عدداً من المنشآت التعليمية والاقتصادية والطرق الرئيسة.