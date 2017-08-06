ابتكار نظارة شمسية تولد طاقة للهواتف الذكية - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

كشف باحثون ألمان عن ابتكارهم لنظارة شمسية ملونة نصف شفافة يمكن الاستفادة منها كمحطة شحن للهاتف الذكي، بفضل تزويدها بخلايا ضوئية مرنة، أي يمكن اعتبارها مصدراً من مصادر الطاقة المتجددة.

وزوّد الباحثون هذه الخلايا بمعالج دقيق وشاشتين ومصدر كهربائي لعرض شدة الإضاءة الشمسية ودرجة الحرارة المحيطة لتخزين الطاقة المستمدة من ضوء الشمس واستخدامها لشحن الهاتف الذكي.

ويرى الباحثون في معهد كارلسروه للتكنولوجيا أن هذه التنقية تُمهد الطريق لتطبيقات مستقبلة أخرى، مثل دمج الخلايا الشمسية العضوية في النوافذ أو الزجاج، بحسب موقع “ فيوتشرزون ” الألماني.

ولا يقتصر عمل هذه النظارة تحت أشعة الشمس فحسب، بل أيضاً في الأماكن المغلقة ذات إضاءة تصل قوتها 500 لوكس، وهي تعادل شدة إضاءة أي مكتب أو منزل، حيث تنتج طاقة سعتها 200 ميكرووات، قادرة على تشغيل جهاز مثل سماعات أو جهاز لياقة في المعصم.