20 سنة سجن لمواطن تزعم خلية إرهابية في المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق مواطن وذلك بعد ثبوت إدانته بانضمامه لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق والتدرب في معسكراته وتولي قيادة مجموعة مسلحة تابعة للتنظيم والمشاركة في عملياته العسكرية.

بالإضافة لإجتماعه مع قادته وخلعه البيعة التي في عنقه لولي الأمر ومبايعته لزعيم تنظيم داعش الإرهابي وعودته إلى المملكة من أجل تزعمه خلية إرهابية داخل المملكة تهدف إلى القيام بعمليات إرهابية في مطار عرعر.

واستهداف السفارات الأجنبية في المملكة والمسئولين والضباط وتدريب عدد من العناصر الإرهابية على الاقتحام وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عبر برنامج التليجرام مع أحد المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي لتسهيل خروجه إلى سوريا وحيازته في جهازه الجوال على صور لشعارات وزعيم تنظيم داعش الإرهابي.

وقد قررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن عشرين سنة من تاريخ إيقافه و منعه من السفرخارج المملكة مدة مماثلة .