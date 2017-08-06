" تاسي " يغلق بالأخضر - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أنهى سوق الأسهم السعودية ” تداول ” جلسة اليوم الأحد، باللون الأخضر، مواصلاً تماسه للجلسة الثانية على التوالي، وحقق مؤشر السوق الموازي ” نمو ” ارتفاعه الثاني، مرتفعاً بنفس النسبة.

وأغلق المؤشر العام ” تاسي ” على ارتفاع نسبته 0.12%، بمكاسب بلغت 8.72 نقطة، ليصل إلى مستوى 7,094.28 نقطة.

وأنهى مؤشر ” نمو ” تعاملاته مرتفعا بنفس النسبة، ليضيف 4.5 نقطة إلى رصيده ليغلق عند مستوى 3,673.81 نقطة.

وتراجعت قيم التداول بالسوق الرسمي إلى 2.4 مليار ريال (641 مليون دولار) مقابل 2.84 مليار ريال (756.27 مليون دولار) بالجلسة السابقة.

كما تراجعت كميات التداول إلى 108.58 مليون سهم بنهاية جلسة اليوم الأحد، مقابل 127.74 مليون سهم بنهاية جلسة الخميس الماضي.

وعلى مستوى قطاعات ” تداول ” ، فقد غلب عليها اللون الأخضر، حيث أغلق 11 قطاعاً على ارتفاع بصدارة الإعلام الذي أغلق مرتفعاً بنسبة 3.25%، وارتفع قطاع البنوك 0.17%.

وفي المقابل، اقتصرت الخسائر على 9 قطاعات تصدرها ” الخدمات الاستهلاكية ” الذي هبط 1.13%، وهبط قطاع الاتصالات 0.17%، وكانت أقل الخسائر لقطاع المواد الأساسية بتراجع هامشي بلغت نسبته 0.03%.

وفيما يخص أداء الأسهم على مستوى السوق الرسمي، فقد شملت القائمة الخضراء 97 سهماً، بصدارة ” تهامه ” الذي صعد 9.95% إلى مستوى 44.55 ريال.

وأغلق 70 سهماً على تراجع تصدرها ” هرفي للأغذية ” بتراجع نسبته 3.44% ليغلق عند مستوى 51.70 ريال.

وواصل سهم ” الإنماء ” تصدره لنشاط الأسهم من حيث الكميات والقيم، بكمية تداول بلغت نحو 24 مليون سهم، حققت ما قيمته 389.5 مليون ريال.