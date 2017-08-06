أطرف قضايا المحاكم بين الأزواج - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تشهد أروقة المحاكم يوميا آلاف القضايا من قتل وسرقة واعتداءات التي تثير الفزع في قلوب الكثيرين، إلا أن قضايا الأسرة تبقى الأكثر تداولا ومنها ما هو محرج وفاضح وغريب ومثير للضحك بما يحمله من مواقف طريفة والتي نستعرض بعضها من خلال تلك السطور .

لجأ زوج مصري إلى إقامة دعوى قضائية ضد زوجته لإقدام ابنها من زوجها السابق على ضرب حماره الذي طالما أحبه واعتني به، حيث حذر الزوج زوجته ونبهها إلى ضرورة إبعاد ابنها عن حماره الذي تحمل معه تقلبات الحياة، إلا أن الزوجة لم تسمع لزوجها وتركت ابنها يضرب الحمار ويزهق حياته، ليوم الزوج بمقاضاتها جراء ذلك.

كما رفع شاب أمريكي يدعى براندون فيزمار دعوى قضائية ضد خطيبته التي دعاها للخروج معه في موعد والذهاب إلى لسينما سويا، إلا أن الخطيبة ظلت طيلة اليوم مشغولة بالنظر في هاتفها، وأفسدت عليه ليلته فما كان منه سوى مقاضاتها ومطالبتها بثمن تذكرتي السينما.

ومن القضايا الغريبة التي نوقشت في المحاكم تلك التي رفعتها زوجة مصرية ضد زوجها الذي حاول إجبارها على بيع كليتها من أجل شراء السيارة التي أحبها.

كما رفعت زوجة باكستانية تقيم في بريطانيا إلى دعوى قضائية ضد زوجها الذي اعتاد توبيخها والاعتداء عليها نتيجة تأثير المخدرات عليه، حتى جاء اليوم الموعود الذي تأخرت فيه على إعداد العشاء، فسولت له نفسه تهشيم رأسها بالمطرقة معاقبة لها لتصاب بنزيف حاد تدخله على إثره إلى المستشفى التي خرجت منه وهي مقررة مقاضاته والانتقام منه.

ومن القضايا الطريفة التي وصلت إلى المحكمة تلك التي رفعتها فتاة سعودية ضد خطيبها الذي شعرت أنه لا يرغب في إتمام زواجه منها، فقامت بمقاضاته وطالبت المحكمة بإجباره على تحديد موعد للزواج.

ولعل من أطرف القضايا تلك التي رفعتها زوجة كويتية ضد زوجها، حيث لجأت لإقامة دعوى خلع ضده لإدامته على تناول الحمص بقطع الخبز وإمساكه بيده بدلا من الشوكة.