خزان يسهم في القبض على لصوص الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

سقط 4 لصوص فجر اليوم، في خزان تحت الانشاء، أثناء هربهم بعد سرقتهم أحد المنازل شرق العاصمة الرياض.

وفي التفاصيل التى حصلت عليها ” صدى ” ، فإن اللصوص الأربعة وهم من الجنسية الإثيوبية رتبوا لسرقة أحد المنازل في وقت متأخر من الليل وعند شعورهم باكتشاف أمرهم فروا هاربين خوفا من أن يقعوا في قبضة من قاموا بسرقته فما كان منهم إلا القفز في أحد الخزانات القريبة من موقع جريمتهم والذي يعتبر ضمن نطاق اعمال مترو الرياض معتقدين بأنهم سوف يخرجون بسهولة من هذه الحفرة .

إلا أن الإصابات التى تعرضوا لها ومكوثهم الطويل والذي تجاوز الثلاث ساعات جعلهم يسلموا بالأمر الواقع ويتواصلوا مع الجهات المعنية حيث سقطوا في تمام الساعة الرابعة فجرا وتم انقاذهم الساعة السابعة صباحا.

وباشرت الجهات المعنية في الموقع وقامت باخراجهم بمشاركة من فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر ، واعترف اللصوص بجريمتهم.