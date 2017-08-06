انطلاق سباق " تحدي الباحة " غدا - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة غداً الإثنين سباق صعود المرتفعات ” تحدي الباحة ” والذي يقام ولأول مره في المنطقة تحت مظلة الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وقال محافظ بني حسن محمد بن معيض الفايز إن عدد المتسابقين الذين اجتازوا الإختبار 18 متسابقاً سيخوضون جميعهم السباق والذي يعد الأول على مستوى دول الخليج العربي من نوعه .

وأضاف ” حظينا بدعم لامحدود من قبل سمو أمير المنطقة – حفظه الله – مادياً ومعنوياً لهذه الفعالية التي تتشرف محافظة بني حسن باحتضانها وسينطلق السباق غداً تحت رعاية سموه ” .

وأوضح ” تم اكتمال جميع التجهيزات لنجاح هذا الحدث الكبير والهام في المنطقة وجميع الأجهزة ذات العلاقة متمركزة في الموقع منذ أمس السبت وذلك لإنجاح هذه الفعالية الكبرى ” .