بالصور.. لكزس LX750 أكثر رياضية بباقة TRD في اليابان - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

ظهرت صور جديدة مسربة لموديل لكزس LX والذي سيقدم بصورة محدودة وحصرية في بعض الدول الآسيوية ولكن الآن لدينا هذه النسخة الجديدة LX 750 Superior التي قدمت في روسيا أو LX 570 S في دول الخليج وهذه السيارة تطورت بصورة كبيرة بمزيد من الجانب الرياضي مع شبكة تهوية بمدخلات جديدة وصادمين مطورين وعتبات جانبية وعجلات جديدة.

ومستوي التجهيز الجديد من السيارة يبدو أنه يقدم فقط في روسيا والخليج فقط وقد ظهرت صور لما يبدو أنه نفس التحديثات تتوفر من تويوتا راسينج ديلفوبمنت للسيارة في السوق الياباني ولكن بشبكة تهوية كرومية للاطار بدلاً من الاطار الاسود Superior . ولازلنا في انتظار التفاصيل الرسمية حول السيارة ولا توجد تاكيدات حول نية لكزس تقديم باقة TRD في أمريكا الشمالية ولكن التعديلات التي توفرت للموديلات المذكورة ستقدم في أسواق مختلفة .