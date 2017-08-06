" الأرصاد " تطلق أولى لقاءاتها البيئية لتفعيل دور المسؤولية المجتمعية - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تطلق الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اللقاء الأول حول إطار الشراكة في المسؤولية المجتمعية في مجال البيئة والأرصاد ، تحت شعار “شركاء من أجل بيئة الوطن” ؛ بحضور ممثلي القطاع الخاص والجمعيات والجهات التطوعية ؛ لبحث فرص الشراكة في المسؤولية المجتمعية ؛ برعاية الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور ،خليل بن مصلح الثقفي برعاية الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور ،خليل بن مصلح الثقفي وذلك يوم الخميس الموافق25/11/1438هــ.

وقال نائب الرئيس لشؤون البيئة الدكتور ،أحمد الأنصاري، إن اللقاء يأتي تأسيسًا لشراكة مستدامة لحماية البيئة وصون مواردها وتعزيز الدور التثقيفي والتوعوي لجميع أفراد المجتمع تحت شعار “شركاء من أجل بيئة الوطن” من خلال القطاع الخاص والجمعيات والجهات التطوعية في مجال البيئة.

وأكد “الأنصاري” ، أن أهداف اللقاء إطلاع القطاع الخاص بدور الهيئة تجاه المجتمع والجهود التي تقوم بها في مجال الأرصاد وحماية البيئة وتفعيل دور المسؤولية المجتمعية بين القطاع الخاص والجمعيات والجهات التطوعية المعنية بالبيئة وعمل الخطط والبرامج المشتركة فيما بينهم للتعاون في حماية البيئة في المملكة تحت شعار “شركاء من أجل بيئة الوطن” وتسهيل مهمة القطاع الخاص لتحقيق أهدافه في خدمة المجتمع في المجال البيئي ، ومواصلة الجهود في مجال تعزيز الوعي المجتمعي من خلال مساهمات القطاع الخاص في تنفيذ المبادرات البيئية وأنشطتها وفعالياتها المختلفة ، وكذلك تنمية استمرارية الشراكة بين الهيئة والقطاع الخاص والجمعيات والجهات التطوعية في مجال البيئة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

ويشمل برنامج اللقاء محاضرة عن المسؤولية المجتمعية في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، ومبادرات التحول الوطني 2020 للهيئة ، ومبادرات الجمعيات والجهات التطوعية والقطاع الخاص والمسؤولية المجتمعية وتجارب ومبادرات الجمعيات في المسؤولية المجتمعية ومشاريع على أرض الواقع للهيئة الإقليمية للمحافظة على البحر الأحمر ، ويختتم اللقاء بمبادرات مقترحة من الهيئة العامة الأرصاد وحماية البيئة وإقرار التوصيات.