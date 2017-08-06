محاضرات توعية لنزلاء سجون الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

نفذت لجنه السجون الوقائيه والعلاجية بالطائف، 4 محاضرات توعوية صحيه داخل سجون؛ الطائف-تربه-الخرمة-رنيه، خلال ثلاثه ايام اعتبارآ من يوم الثلاثاء الماضي.

واستفاد من تلك المحاضرات أكثر من 400 شخص، وتعرفوا على اعراض الأمراض المزمنه والوقايه منها مثل مرض السكري الضغظ الربو .

وشارك في المحاضرات الدكتور سعيد احمد السيد، من إدارة البرنامج الصحية والأمراض المزمنة بالصحة العامة، والأخصائي سعد عواض الحارثي، وبتسيق من قبل مسؤول التثقيف الصحي بلجنه السجون بالطائف عالي بن سعد الحارثي.

الجدير باذكر ان اللجنه تنفذ أربع محاضرات توعويه صحية شهريه داخل السجون وفق خطة معتمده على مدار العام.