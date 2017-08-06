الأمن الأمريكي يدين تفجير المساجد في مينيسوتا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أن عدم وقوع إصابات في انفجار وقع أمس السبت داخل مسجد بولاية مينيسوتا لا يقلل من الطبيعة الخطيرة لهذا العمل.

وأضاف بيان للوزارة أنها تؤيد تماماً حقوق الجميع في العبادة بحرية وبأمان، وتدين بشدة مثل هذه الهجمات على أي مؤسسة دينية.

وكان مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) قد ذكر أن عبوة ناسفة بدائية الصنع تسببت في الانفجار في مركز دار الفاروق المجتمعي في بلومنغتون جنوب مينابوليس.

وقال المكتب إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن جهاز مدمر ينتهك القانون الاتحادي وهو من يتولى التحقيقات في الواقعة