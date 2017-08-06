⁠⁠⁠⁠⁠95 ألف حاج وصلوا المملكة عبر مطار جدة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشف مطار الملك عبدالعزيز الدولي, بجدة عن إحصائية عدد الحجاج القادمين إلى مجمع صالات الحج والعمرة بالمطار منذ انطلاق موسم الحج، حتى أمس , والبالغ عددهم 95 ألف حاج, وصلوا على متن 550 رحلة طيران, بزيادة 7.6% عن العام الماضي .

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمجمع صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي, 3800 راكب في الساعة, في حين يبلغ عدد الكاونترات لإنهاء إجراءات الركاب 320 كاونتراً مهيأة بالكامل لتقديم خدمات متميزة وسرعة إنجاز لإجراءات الحجاج .