وكالة أمريكية: مشروع البحر الأحمر نقلة سياحية عالمية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

توقعت وكالة أنباء أمريكية أن يكون مشروع البحر الأحمر السياحي الضخم، إحدى أهم معالم التحول بعيدًا عن الاعتماد شبه الكلي على الإيرادات النفطية.

وسلطت وكالة أنباء ” يو بي آي ” الأمريكية، الضوء على نشاطات الحكومة الأخيرة لتنفيذ بنود رؤيتها الشاملة 2030، وقالت إنها تُقدم في الوقت الحالي على إقامة مشروع في البحر الأحمر بشكل يتوافق مع المعايير الدولية، ما يقود المملكة لأن تكون واحدة من الوجهات السياحية العالمية خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأشارت ” يو بي آي ” إلى رغبة المملكة القوية لتوفير نمط مغاير في التعامل مع الوفود الأجنبية، وتقديم خدمات تتناسب مع طابع السياحة الشاطئية، إضافة إلى عزمها استغلال مواردها الطبيعية والأثرية الهائلة في إيجاد فرص استثمارية مغايرة تتيح للبلاد المضي قدمًا في خطتها نحو تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية بشكل رئيسي.